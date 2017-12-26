Çadırkentte Üniversite Sınavları ve Yerleştirme Usulleri Anlatıldı

Harran Üniversitesi Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, Akçakale Çadırkent'i ziyaret ederek,Suriyeli öğrencilere üniversite sınavları ve yerleştirme usullerini anlattı.



Akçakale Çadırkent'te eğitim gören lise 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Harran Üniversitesi Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (HÜGÖÇ) yetkilileri, öğrencilere Türkiye'deki üniversite sınavları ve yerleşme usulleriyle ilgili bilgi verdi. Göç ile birlikte Türkiye'de zorunlu eğitimlerine devam eden Suriyelilere sınavlarla ilgili bilgi verdiklerini belirten HÜGÖÇ merkezi müdürü Abdülkadir Aydın, "Göç merkezi olarak buradaki çocuklarımızın ihtiyacı olan bilgileri kendileriyle paylaştık. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları dolaşarak öğrencilerin aklına takılan tüm sorulara cevap verdik. Programa müdür yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Fatma Çakmak ve İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe hocamızla beraber katıldı. Verimli bir ziyaret oldu" dedi.



HÜGÖÇ yetkilileri daha sonra Akçakale Çadırkent'te bulunan hastane yetkilileriyle de toplantı yaparak, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - ŞANLIURFA