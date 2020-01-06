Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi
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Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.

06.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:37
Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi

'in ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojinin Doğu Akdeniz için yaptığı 'kırmızı kod' uyarısının ardından kaymakamlık bünyesinde kriz masası oluşturuldu.


Sağanak yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği ile kentte herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi.


Karar kapsamında ilk etapta Egemen, Kelahmet ve Akarsu mahallerinde çadırda yaşayan tarım işçileri, ilçedeki taziye evi ve salonlarına yerleştirildi. Ekiplerin Bahşiş, Yeşiltepe, Atalar ve diğer mahallerde bulunan tarım işçilerin tahliyesi ile ilgili çalışması aralıksız sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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