Çadırda Yaşayan Suriyelilere Gıda Yardımı

İnsani Yardım Vakfı İHH tarafından Kilis'in karşısındaki Azez'de çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesi kırsalında Ebu zuhurlu ailelerin kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Çadırlarda çamur içerisinde hayatlarını sürdüren bin Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.

İHH Kilis Basın biriminden Yakup Alaca, dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçtiğini ifade ederek, "Çadırda yaşayan Suriyelilere gıda yardımında bulunduk. Tüm hayırseverleri zor şartlarda yaşayan Suriyelilere yardımı çağırıyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA