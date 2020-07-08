Çadırda yaşayan aile için yardım çağrısı Çadırda yaşayan aile için yardım çağrısıHAKKARİ Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde, çadırda yaşayan 11 kişilik Kartal ailesini, ziyaret etti.

Çadırda yaşayan aile için yardım çağrısı

HAKKARİ Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde, çadırda yaşayan 11 kişilik Kartal ailesini, ziyaret etti. Aileye yardım eli uzatılmasını isteyen Aydoğdu, çocuklara ayakkabı hediye etti.

Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyünde yaşayan, sağ bacağındaki 6 santimlik kısalık nedeniyle devletin verdiği engelli aylığı ile geçimini sağlayan Cengiz Kartal (38), bugüne kadar yaşadıkları akrabasının evinden koronavirüs nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Evinde kaldıkları akrabalarının köye dönüş yapması nedeniyle sokakta kalan Kartal, kardeşinin evininin yakınına kendi imkanlarıyla derme çatma bir çadır kurdu. 9 çocuğu ile birlikte burada yaşamaya başlayan aile, banyo ve tuvalet ihtiyacını kardeşinin evinde karşılıyor.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaklaşık 1,5 aydır çadırda yaşayan aileyi ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Aile fertlerine ayakkabı hediye eden Aydoğdu, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, "Evinde yaşadıkları yakınlarının pandemi nedeniyle İstanbul'dan köye dönüş yapması üzerine ailenin çadırda yaşadığını öğrendik. Biz de köye gelerek aile ile görüştük. Büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yetkililerin bu aileye yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA