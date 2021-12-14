Çadırda yaşayan 9 yaşındaki Yağmur'un en büyük hayali polis olmak

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarında çıkan orman yangınlarının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek ormanı temizleme görevi yapan işçilerin mücadelesi devam ediyor. Kesim çalışmaları için Adana'dan Muğla'ya gelen ve çadırda kalan Güngör ailesinin 9 yaşındaki kızları Yağmur'un en büyük hayali ise okuyup polis olmak.

Marmaris'te 13 bin 500 hektar ormanlık alanın kesim ve temizleme işlerini yapmak için gelen 611 işçi, kurdukları çadırlarda yaşıyor. Bazı işçiler işin ne kadar süreceğini tam bilemedikleri için tüm aile fertlerini yanlarında getirdi. Adana'dan ailesi ile gelen 4 çocuk sahibi Erhan Güngör (40), çocuklarından üçünü yanında getirirken, bir tanesini ise okuması için memleketlerinde bıraktı. Ailenin 9 yaşındaki kızları Yağmur ise en büyük hayali olan polislik için yaşıtlarından farklı olarak, baraka tarzındaki çadırda derslerine çalışmaya devam ediyor.

Üç çocuğu ile çadırda kalıp çocukları ile ilgilenen ve beraberlerinde gelen işçilere yemek yapan Aysel Güngör, kendileri adına hiçbir ihtiyaçları olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın geleceği için evimizi bıraktık geldik. Çocuklarımdan bir tanesi Adana'da lise okuyor. Diğerleri yanımda. Çadırdan okula servisle gidiyorlar, yemeklerini orada yiyorlar. Çamaşırlarımızı leğende elimizde yıkıyoruz, buraya elektrik bağlanırsa çamaşır makinamızı alır yıkarız. Bir güneş paneli kurduk onunla aydınlanıyoruz" dedi.

Erhan Güngör ise "Buraya Adana'dan geldik, üç çocuğum ve 3 çalışanımız var. 8 kişi bu çadırda kalıyoruz. Ekmeğimizi kazanmak için geldik, üç aydır buradayız, ne zaman bitiririz belli olmuyor" dedi.

Çadırda ailesi ile kalan Yağmur, polis olmak istiyor

Güngör çiftinin ilkokul 3'üncü sınıfa giden 9 yaşındaki kızları Yağmur, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, "Öğretmenim derslerime daha çok çalışmam gerektiğini söyledi, ben de ödevlerimi yapıyorum. Derslerimde başarılı olursam üniversiteye gideceğim, büyüyünce polis olacağım" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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