Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
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Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı

Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçiliği yapan 8 kişilik aile yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçiliği yapan 8 kişilik aile yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Sevinç Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde bulunan Emine Altunay isimli şahıs rahatsızlanınca ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Şahsın Korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Korona virüs testi pozitif çıkan kişinin eşine ve 6 çocuğuna filyasyon ekiplerince test yapıldıktan sonra ailenin yaşadığı çadır karantinaya alındı. Şanlıurfa'dan Eskişehir'e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için gelen 8 kişilik aile karantinaya alınmış olurken çadırın etrafına emniyet şeridi çekildi.

Birbirine yakın birçok çadırın bulunmasından dolayı bölgede jandarma ekipleri devriye gezerken, ailenin karantina süreci takip ediliyor. - ESKİŞEHİR

Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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