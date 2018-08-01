Çadırda Yaşam Mücadelesi

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mescit Mahallesi'nde böbrek hastası adam, kurduğu çadırda hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Hayatta hiçbir yakınının ve sosyal güvencesinin bulunmadığını dile getiren 60 yaşındaki Niyazi Sökülü, tedavi için ayda bir defa hayırseverlerin destekleriyle Keşan Devlet Hastanesine giderek tedavi olduğunu ve mahalle halkının kendisine verdiği yemekle karnını doyurduğunu söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden Sökülü, "Kış geliyor. Devletimizden veya hayırseverlerimizden başımı sokacak bir yuva istiyorum. Yapabileceğim bir işte de çalışabilirim" dedi. - EDİRNE