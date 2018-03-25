Çadırda Ürettiği Yumurtaları Türkiye'ye Pazarlıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Kış mevsimi şartlarının en sert yaşandığı şehirlerden Erzurum'da kurduğu çadırda yumurta üreten girişimci Özhan Ceylan, yurt içine pazarladığı yumurtaları Avrupa'ya ihraç etmeyi de hedefliyor.

Aziziye ilçesi Adaçay Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ceylan, yumurta tavukçuluğunu geliştirmek maksadıyla 5 yıl önce mahallesindeki 210 metrekarelik alana kümes olarak kullanmak için çadır kurdu.

Özhan Ceylan, bu sistemde 300 tavukla başladığı yumurta üretiminde zamanla kapasiteyi büyüterek tavuk sayısını 5 bine çıkardı.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneğine (GİMDES) 2016 yılında yaptığı başvuru sonucu "helal sertifikası" alan Ceylan, hava sıcaklığının gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da çadırda ürettiği yumurtaları 2 yıldır yurt çapındaki marketlere pazarlıyor.

Kent merkezi hariç diğer illere aylık 22 bin koli yumurta pazarlayan Özhan Ceylan, yumurtaları Avrupa'ya ihraç etmeyi de hedefliyor.

Ceylan, 5 yıldır çadırda yumurta tavukçuluğu yaptığını, bu işin dede ve nine mesleği olduğunu anlatarak, "Yumurta tavukçuluğunda 3'üncü kuşağız, bu iş ninem ve dedelerimden kalma. Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceleri gösterdiği Erzurum'da yaklaşık 5 yıldır çadırda yumurta üretiyorum." dedi.

Özhan Ceylan, yumurta tavukçuluğuna 300 tavukla başladığını ve zamanla işlerini geliştirerek 5 bin tavuk sahibi olduğunu aktardı.

GİMDES'e 2 yıl önce yaptığı başvurunun onaylanmasıyla birlikte "helal sertifikalı" yumurta ürettiğini ifade eden Ceylan, "Ürettiğimiz helal sertifikalı yumurtaları, Türkiye'deki helal dünya marketlerinde satmaya başladık, pazarını öyle kurduk. Yumurtalarımız analizlidir. Erzurum ve bir çok ile yumurta gönderiyoruz. Erzurum'da sıfırın altında 40 derecede çadırda yumurta üretebiliyorsak, bu şehirde her şey olur." diye konuştu.

Özhan Ceylan, Trabzon, Malatya, Batman, Erzincan ve daha birçok ilde yumurta satışı yaptıklarını anlatarak, çadırdan tesisi büyütüp modern hale getirerek hem Türkiye geneline hem de Avrupa ülkelerine açılmayı hedeflediğini kaydetti.

Üretimde keçi boynuzu tozu kullandıklarını belirten Ceylan, "Böylece yumurtanın kabuğu da kaliteli oluyor. Bu işi 300-500 tavukla Erzurum'da çadır sisteminde, sıfırın altında 40 derecede başarmak kolay değil. Destek veren olursa kümesi geliştirip, Avrupa ülkelerine ihracat yaparız." ifadelerini kullandı.

"Her şeyi devletten beklememek lazım"

Girişimci Ceylan, ürettiği yumurtaların diğerlerinden kaliteli olduğunu öne sürerek, "Tavuk ne yerse onu yumurtlar. Yemlerimiz çok kaliteli, kanserojen ya da antibiyotik içeren bir şey yok. Yumurtalarımız taze ve günlüktür. Tavukların içtiği su, dağdaki kaynak sularıdır. Kimse işsizim demesin, arsa ve tarlasını satmasın, üretim yapsın. İş sahamızı kendimiz belirlememiz gerekiyor. Her şeyi devletten beklememek lazım." şeklinde konuştu.

Özhan Ceylan, verdiği desteklerden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'a da teşekkür etti.