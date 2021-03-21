Çadırda kumar oynayanlara 24 bin 822 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çadırda kumar oynayanlara 24 bin 822 lira para cezası

21.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:27
Çadırda kumar oynayanlara 24 bin 822 lira para cezası

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarma ekipleri zeytin bahçesinde kurulan bir çadıra düzenledikleri baskında, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 24 bin 822 lira para cezası kesti.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarma ekipleri zeytin bahçesinde kurulan bir çadıra düzenledikleri baskında, kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 24 bin 822 lira para cezası kesti. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır'a bağlı kırsal Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytinlik alanda kurulan çadırda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, kumar oynayarak, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri iddiasıyla 6 kişiye toplam 24 bin 822 lira para cezası uygulandı. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan şüpheli D.A.B ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Özmert Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çadırda kumar oynayanlara 24 bin 822 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:32:07. #1.14#
title