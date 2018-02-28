Çadırda Köpeğe Tecavüz Etti, Sopalarla Dayak Yedi, Gözaltına Alınıp Serbest Kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çadırda sokak köpeğine tecavüz eden sapık suçüstü yakalandı.

ODUNLARLA DÖVDÜLER!

30-35 yaşlarındaki evsiz sapık, kendisine çadır tarzında bir baraka yaparak orada yaşamaya başladı. Bir sokak köpeğini çadıra götüren sapık hayvana tecavüz etti. O anlarda olayı farkeden vatandaşlar çadırı bastı.

Çevredekilerden odunlarla dayak yiyen sapığı polis gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre sapık kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.