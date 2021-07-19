Çadırda kalan şahıs ölü bulundu
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Çadırda kalan şahıs ölü bulundu

Çadırda kalan şahıs ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çadırda kalan bir kişi, ölü bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çadırda kalan bir kişi, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Senirköy mahallesindeki yaylada çadırında kalan Mustafa A. silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Mustafa A.'nın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Mustafa A.'nın nasıl öldüğüne dair çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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