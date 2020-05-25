Çadırda kalan 6 kişi zehirlendi
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Çadırda kalan 6 kişi zehirlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerinde çadırda kalan 5'i çocuk 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çadırda kalan 6 kişi zehirlendi
25.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:57

Kayseri'nin Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerinde çadırda kalan 5'i çocuk 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesinde gece saatlerinde çadırda kalan 5 çocuk, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Pınarbaşı ilçesi Oğuzlar Mahallesinde de çadırda kalan bir kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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