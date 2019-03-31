Çadırda Kalan 100 Tarım İşçisi Erken Müdahale ile Selden Kurtarıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan aşırı sağanak yağış nedeniyle kaldıkları çadırlarda zor anlar yaşayan 100 tarım işçisi, erken müdahale ile ölümden kurtarıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde dün gün boyu ve gece saatlerinde yaşanan aşırı sağanak yağışın mağdur ettiği tarım işçileri, ilçede yaşanan sel baskınından önce Araban Kaymakamı Emin Bağlı'nın talimatı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Osmaniye'den Araban ilçesine sarımsak tarlasında çalışmak için gelen ve Karasu Çayı dere yatağı yakınına kurdukları çadırlarda barınan 100 mevsimlik tarım işçisi, kısa sürede bölgeden tahliye edilerek, ilçe merkezindeki Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna yerleştirildi. Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye giden Araban Kaymakamı Emin Bağlı işçilerle yakından ilgilendi. Öte yandan Kaymakam Bağlı ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan işçilere Araban Kaymakamlığı Aşevi mutfağında sıcak çorba ve çay ikramında da bulunuldu.

Öte yandan yaklaşık 4 saat boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur nedeniyle bölgedeki birçok alanı su bastı. Ekiplerin yoğun çalışması ile herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan kurtarılan işçiler kendilerine destek olan yetkililere de teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA