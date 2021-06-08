Çadır kurma eğitimi verildi
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Çadır kurma eğitimi verildi

Çadır kurma eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afet Müdahale Planı kapsamında Düzce'de ki kurum çalışanlarına AFAD İl Müdürlüğü tarafından çadır kurma eğitimi verildi.

Afet Müdahale Planı kapsamında Düzce'de ki kurum çalışanlarına AFAD İl Müdürlüğü tarafından çadır kurma eğitimi verildi.

AFAD tarafından 2021 yılı eğitim yılı ilan edilmesinin ardından Düzce İl AFAD Müdürlüğü eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce tek tek afet bilinci eğitimleri yaparken, olası depremler sonrasında kurulacak çadırlarla ilgili kurum ve kuruluşlara çadır kurma eğitimi verildi. Düzce Afet Mücadele Planı kapsamında doğal afetler sonrası afetzedelerin hızlı bir şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, afet çadırlarının işbirliği ile kurulabilmesi adına, barınma çalışma grubu personellerine eğitimlerin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor. - DÜZCE

Çadır kurma eğitimi verildi
Çadır kurma eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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