09.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34

- Çadır kentlere meyve dağıtıldı

AZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelere 21 ton meyve dağıttı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Kilis'in karşısında bulunan Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere meyve dağıtımı gerçekleştirdi.

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca," 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde sivil insanlara yönelik yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün ise Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerimizin göndermiş olduğu meyveleri dağıtıyoruz. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Alaca, "Bu dağıtımlardan yaklaşık 7 bin aile istifade etti. Bu kapsamda yardım faaliyetlerimiz devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA