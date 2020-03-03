Çadır kentlerde temizlik
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Çadır kentlerde temizlik

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depremzedelerin konteyner kentlere yerleşmesiyle birlikte kaldırılan çadır kent alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

03.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21
Çadır kentlerde temizlik

'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaraların sarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Depremin ardından evleri zarar gördüğünden çadır kentler, salonları ve geçici bakım merkezlerinde barınan vatandaşlar, 5 noktada oluşturulan konteyner kentlere yerleşmeye başladı.

Vatandaşların konteyner kentlere taşınmaya başlamasıyla boşalan çadırlar kaldırılarak alanda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çadır kent alanlarında atıklar toplanarak titiz bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler

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