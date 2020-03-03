Çadır kentlerde temizlik

03.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:21

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaraların sarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Depremin ardından evleri zarar gördüğünden çadır kentler, spor salonları ve geçici bakım merkezlerinde barınan vatandaşlar, 5 noktada oluşturulan konteyner kentlere yerleşmeye başladı.

Vatandaşların konteyner kentlere taşınmaya başlamasıyla boşalan çadırlar kaldırılarak alanda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çadır kent alanlarında atıklar toplanarak titiz bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler