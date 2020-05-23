Çadır çocuklarının hüzünlü de olsa bayram neşesi
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Çadır çocuklarının hüzünlü de olsa bayram neşesi

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, çadırlardaki zorlu yaşamlarına, bayramı evlerinden çok uzaklarda geçirecek olmalarına rağmen mutluluklarından vazgeçmiyorlar.

Çadır çocuklarının hüzünlü de olsa bayram neşesi
23.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:58

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, çadırlardaki zorlu yaşamlarına, bayramı evlerinden çok uzaklarda geçirecek olmalarına rağmen mutluluklarından vazgeçmiyorlar.

Yazın tarım işlerinin yoğun olması sebebiyle yaşadıkları şehirlerinden çalışmak için Eskişehir'e gelen mevsimlik işçiler, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Çalışmalarının devam etmesi sebebiyle bu Ramazan Bayramı'nı çadırlarında geçirecek olan işçiler ve aileleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yaşayarak memleketlerine gitmek için adeta gün sayıyor. Aileleri ile birlikte çadırlarda kalan işçi çocukları ise, hep birlikte vakit geçiriyorlar. Bütün günleri toprak üstünde oyun oynamayla geçen çocukların yüzleri de her zaman gülüyor. Yıllardır aynı arazi üstünde kalan işçiler, kaldıkları alanda çocuklarının mutlu ve temiz bir şekilde yaşamaları için bir park yapılmasını istiyorlar.

"Park gibi bir şey yapılırsa vakitlerini orada geçirirler"

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Baki Algan, çocukların vakit geçirmesi için bir alan olmasını talep ederek, "Bayram hazırlıkları pek iyi geçmiyor. Bayramda çocuklar bir şey yapamıyor. Biz de sadece evlere gidip bayramlaşabiliyoruz. Burada kimse çarşıya ya da gezmeye gidemiyor. Burada çocukların doğru düzgün oynayacağı bir parkta yok vakit geçirebilecekleri. Devletimize sesleniyoruz bize yardımcı olsunlar. Ev halkı da temizlik yapıyor. İçerideki halıları temizliyorlar. Eğer işleri varsa elbise dalan yıkıyorlar. Ekmek ihtiyacımız oluyor onları yapıyorlar. Doğru düzgün bir bayram geçirmeyeceğiz. Bizim bayramda bir iki gün iznimiz oluyor. Onda da burada temizlik yapıyoruz. Korona virüs sürecinde de ziyaretler olmayacak. Herkes kendi evinde oturup telefonla 'bayramınız kutlu olsun' diyecek. Yüzlerimiz gülüyor Allah'a çok şükür. Bu bayram da bu şekilde geçecek. Çocuklar da bayramda oyun oynuyorlar. Vakit geçirecek bir şey bulamayınca da kavga ediyorlar. Park gibi bir şey yapılırsa vakitlerini orada geçirirler. Buraya bir park bir de kaldığımız yere tel çekilmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok" dedi.

"Çocuklar yola çıkmasın diye çadırların etrafının tel ile çevrilmesini istiyoruz"

Tarım işçisi Abdullah Hamit Kurt ise çadırların etrafının tel ile çevrilmesini istediklerini söyleyerek, "Tarlada çalışıyoruz. Bizim bir geleceğimiz yok. Bayram yapamıyoruz. Görüyorsunuz çocuklar da perişan durumda bizim için bayram yok. Zaten bu hastalık geldi daha kötü oldu. Hemn hemen 100 çocuk var. Burada bir park yok. Çocuklar yola çıkmasın diye çadırların etrafının tel ile çevrilmesini istiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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