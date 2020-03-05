Cadıköy kadınlar günü için sahalarda olacak
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Cadıköy kadınlar günü için sahalarda olacak

Kadıköy Belediyesi'nin kadın personellerinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın futbol takımlarıyla maç yapacak.

05.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:59
Cadıköy kadınlar günü için sahalarda olacak

Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 7 Mart Cumartesi, Kalamış Gençlik Merkezinde kadın futbol turnuvası düzenleniyor.

Kadıköy Belediyesi'nin birbirinden farklı müdürlüklerinde çalışan kadın personellerinden oluşan Cadıköy Futbol takımı; Turkcell, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Kadın Gücü (İstanbul Anadolu Adliyesi), Koçfinansman A.Ş. ve Galatasaray Lisesinden kadın futbol takımları ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Bültenler

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