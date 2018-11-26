Çadef'ten Öğrencilere Giyecek Yardımı

Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF), Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Samsun Çarşambalılar Dernek Başkanı Saadettin Sarıoğlu, dernek olarak ÇADEF'le güzel bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Sarıoğlu, "Öncelikle Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde bize çok yardımcı oldular. Samsun Çarşambalılar Derneği olarak Federasyonumuzla güzel bir çalışma yaptık ve bunun daha da güzelleştirilebileceğine inanıyorum. Emeği geçen ve yardımda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

ADEF Genel Başkanı Hayati Sözen, "Çocuklar Üşümesin" kampanyasının beşincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Her sene biraz daha profesyonelleşerek kampanyamızı gerçekleştiriyoruz." diyen Sözen, şöyle devam etti:

"Hiçbir reklam amacımız yok. Sadece ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardım edebilmek amacındayız. Bundan önceki senelerde sadece Çarşamba'da bu yardımı gerçekleştirirken bu sene Ayvacık ve Salıpazarı'nda da yardımda bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından yardım malzemeleri okul müdürlerine verilmek üzere Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlüklerine teslim edildi.

Programa, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, okul müdürleri ve Federasyon üyeleri katıldı.