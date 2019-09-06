'Caddy'lerin 'kedi' mağduriyeti

06.09.2019 11:15

ANTALYA'da okul harçlığını çıkarmak için hafta sonları yaptıkları 'caddy'liği meslek edinen 3 genç, golfte eğitmenliğe kadar yükseldi. Caddy'liğin çok bilinmediğinden yakınan gençler, özellikle yakın çevrelerinde 'caddy' kelimesinin 'kedi' olarak telaffuz edilmesinden kaynaklı esprilere maruz kaldıklarını söyledi.

Türkiye'de uluslararası standartlardaki 22 golf sahasından 16'sının yer aldığı Antalya'da, golf turizminden yılda 500 bin oyunla 130 milyon dolarlık gelir elde ediliyor. Lise eğitimleri devam ederken hafta sonları okul harçlıklarını çıkarmak için otellerde 'caddy' (Golf oyunu esnasında oyuncuların vuruş sopalarını ve eşyalarını taşıyan, onlara yardımcı olan ve danışmanlık görevinde de bulunabilen kişi) olarak çalışan Fahrettin Kök (27), Hüseyin Faraç (22) ve Melisa Çelik (21), kısa sürede sevdikleri golf sporunda ilerleme kat etti.

Golf milli takım oyuncusu olan Fahrettin Kök, uluslararası müsabakalarda başarı elde ederken, Hüseyin ve Melisa ise eğitmenlik belgesi alarak golf sporcusu yetiştirmeye başladı. Caddy'likten başladıkları golfte 1 dönümlük golf sahasına sahip Maxx Royal Golf Club Otel'in golf organizasyonlarını yönetecek pozisyona gelen Kök, Faraç ve Çelik, caddy olarak çıktıkları yolda başarılarının haklı gururunu yaşıyor. Her gün erken saatlerde golf çim sahaların kontrolünü yapan 3'lü, o gün düzenlenen bir turnuva ve golf oynayan sporcu yoksa kendi aralarında oynayarak antrenman yapıyor.

'TOPUN PEŞİNDEN Mİ KOŞUYORSUN?'

Uluslararası turnuvalarda da görev alan Kök, Faraç ve Çelik, meslekleriyle ilgili zaman zaman farklı diyaloglar da yaşıyor. Özellikle yakın çevrelerinde 'caddy' kelimesinin 'kedi' olarak telaffuz edilmesinden kaynaklı esprilere maruz kaldıklarını anlatan Kök, "Genelde diğer şekilde 'kedi' olarak anlıyorlar. 'Sen topun peşinden mi koşuyorsun?' diyorlar. İlginç yorumlar oluyor ama işin içine girince ne kadar güzel bir iş olduğunu görüyoruz" dedi.

Okul harçlığını kazanmak için giriştiği caddy'likte meslek sahibi olduğunu belirten Melisa Çelik, caddy'lerin golf sporunda önemli yeri olduğunu söyledi. Saha süresince golf oyuncusuna eşlik edip yardımcı olduklarını kaydeden Çelik, "Bilmeyenlerle aramızda komik diyaloglar geçiyor. 'Ne yapıyorsunuz 4 ayakla mı yürüyorsunuz? diyenler oluyor" diye konuştu.

Hatay'da amatör futbolcuyken sakatlandığı için futbolu bırakan Hüseyin Faraç da okul harçlığını kazanmak adına caddy'liği tercih edenlerden. Golf sporcularına yardımcı olduklarını ve işini severek yaptığını ifade eden Faraç, "'Kedi mi' diyorlar. 'Pisi pisi' diyenler oluyor. Bunlara aldırış dahi etmiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİMİ YOK

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, caddy'liğin itibarlı bir meslek olduğunu söyledi. İnsanların golf sporuna ve terimlere yabancılığından dolayı zaman zaman farklı diyaloglar yaşansa da caddy'nin golfte önemli bir yeri doldurduğunu anlatan Şahin, "Çekirdekten yetişiyorlar ve deneyim kazanıyorlar. Caddy'liğin Türkiye'de eğitimi yok. Bunu yaşayarak öğreniyorlar. Hayata hazırlık yapıyorlar. Gelişim için çok faydalı. Caddy'ler 6 ay gibi bir sürede yetişebiliyor. Yabancı dil ve golf terimlerini öğrenmeleri bir yılı buluyor. Aldıkları maaşa ek olarak yardımcı oldukları golf oyuncusundan bahşiş alıyorlar. Bu da ay sonunda iyi bir kazanç demek" diye konuştu.

Kaynak: DHA