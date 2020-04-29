Caddeyi saksafon sesiyle şenlendirdi Caddeyi saksafon sesiyle şenlendirdi İnsanlara müzikle moral oluyor Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müzisyen Gurbet Mınar'ı korona virüs bile engelleyemedi.

Caddeyi saksafon sesiyle şenlendirdi

İnsanlara müzikle moral oluyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müzisyen Gurbet Mınar'ı korona virüs bile engelleyemedi. 15 yaşından beri müzikle uğraşan Mınar, İstanbul Caddesi'nde saksafonuyla çaldığı müziklerle Lüleburgazlılara moral konserleri veriyor. Mınar, "Çaldığım şarkılar insanlara moral oluyor" dedi.

Lüleburgaz'da 15 yaşından beri müzisyenlik yapan ve bu işten hem keyif alan hem de ekmeğini kazanan Gurbet Mınar'ı korona virüs salgını bile engelleyemedi. Lüleburgaz'ın en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nde saksafonuyla unutulmaz şarkıları seslendiren Mınar, hem ekmeğini müzikten kazanıyor hem de Lüleburgazlılara moral veriyor.

"Ekmek parası için çalıyorum"

Korona virüs günlerinde insanlara bir nebze olsun moral vermek istediğini söyleyen Mınar, "Allah'tan herkesin yardımcısı olmasını istiyorum. Çoluk çocuğumuza bir parça ekmek götüreyim diye müzik çalıyorum. Mahallede durmaktansa burası daha güzel geliyor. İnsanlara hem moral oluyor. İnsanlar artık hastalık nedeniyle moral olarak çökmüş durumda" diye konuştu. Repertuarında sayısız eser bulunan Mınar, öğlen saatlerinde açtığı "Müzik tezgahında" mini konserler veriyor. Bakımlı saksafonuyla vatandaşların da ilgisini çeken Mınar, sosyal mesafe ve maske kuralını da gözettiğini söyledi. Mınar, "Ezberimde olan bütün şarkıları çalıyorum. Çaldığım şarkılar insanlara moral oluyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyorum. Müziğimi çalmadığım zamanlarda maskemi takıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA