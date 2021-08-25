Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
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Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı

Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası kendiliğinde hareket etti.

ŞANLIURFA'da, bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası kendiliğinde hareket etti. Bir market çalışanı caddeye doğru giden bebek arabasını koşarak yakalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önüne kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı, caddeye inen bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının, marketin önüne bıraktığı bebek arabasının caddeye, akan trafiğe doğru ilerlediği, market çalışanının da koşarak yakaladığı görüldü.


Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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