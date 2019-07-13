Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı

Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı

Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.

Caddeye çıkmak isteyen tır trafiği bir birine kattı

Zonguldak kent merkezinde ara sokaktan ana caddeye çıkmak isteyen tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde tır sürücüsü Şemsi Denizer sokaktan Gazipaşa Caddesi istikametine dönmek isterken sıkıştı. Tır'ın döndüğü sırada caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Dakikalarca tırın dönmesini bekleyen araç sürücüleri kornalarına basarak tepki gösterdi. Tırın Gazipaşa Caddesi istikametine dönmesiyle trafik normale döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et