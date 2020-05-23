Caddeler, görevli personel ve sokak hayvanlarına kaldı Caddeler, görevli personel ve sokak hayvanlarına kaldı Çanakkale'de kısıtlama denetimleri Çanakkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar sessizliğe büründü.

Caddeler, görevli personel ve sokak hayvanlarına kaldı

Çanakkale'de kısıtlama denetimleri

ÇANAKKALE - Çanakkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, önemli kavşaklarda trafik ve GBT sorgusu gerçekleştirdi. Caddeler, görevli personel ve sokak hayvanlarına kaldı.

Korona virüsle mücadelede Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Çanakkale'de, denetlemeler gece yarısından itibaren başladı.

Vatandaşlar genel anlamda sokağa çıkma kısıtlamasına uyunca, kentin işlek caddeleri de sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde de durum geceden farksızdı. Caddelerde yalnızca görevliler ve kolluk kuvvetleri vardı. Sokak hayvanları ise kalabalık olmayan sokakların tadını çıkaran kesim oldu.

Kaynak: İHA