Caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı
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Caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı

Caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, dükkanlar su altında kaldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, dükkanlar su altında kaldı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu.

Şiddetini artıran yağış sonrası caddeler göle dönerken, bazı esnaflar iş yerlerini su basmaması için bariyer kursa da dükkanlar sular içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

(Gülcan Çolak/İHA)

Caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı
Caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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