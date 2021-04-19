Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
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Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı

Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaşın, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlarla yaralanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alışveriş yapmak için caddede yürüyen iki vatandaşın, kavga eden şahısların silahından çıkan kurşunlarla yaralanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslar tabancalar ile birbirine ateş açmaya başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen M.A.Y. (48) ve E.G. (48), kavga eden şahısların silahlarından çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden biri yakalandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan M.A.Y. ve çenesinden yaralanan E.G., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, sokak ortasında birbirine ateş açarak yolda yürüyen vatandaşları yaralayan şahıslardan biri, yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kavgada silahlar patladı yayalar böyle yaralandı

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları ise güvenlik kamaralarına yakalandı. Görüntülerde alışveriş yapan iki kişiden birine, kaldırımda yürüdükleri anda kurşun isabet edince kanlar içinde yerde kalıyor. Silahların patladığı anda kaldırımda bekleyen bir başka kişi ise ayağından isabet alınca sekerek bir dükkana sığınıyor. 2 kişinin yaralandığı anlarda silah seslerini duyan çevredekiler ise kaçışmaya başlıyor. Silah seslerinin dinmesi sonrasında vatandaşların yardımına koştuğu 2 yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor. - KOCAELİ

Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
Caddeden geçen 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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