Caddede yürüyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı
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Caddede yürüyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Caddede yürüyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

ADANA'da caddede yürüyen Şerife B.'nin (22), elindeki cep telefonunu çalarak kaçan Şerafettin Z. (21), evine yapılan baskınla yakalandı.

ADANA'da caddede yürüyen Şerife B.'nin (22), elindeki cep telefonunu çalarak kaçan Şerafettin Z. (21), evine yapılan baskınla yakalandı. Cep telefonunu tanımadığı bir kişiye 500 liraya sattığını öne süren Şerafettin Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişinden dönen Şerife B.'nin arkasından yaklaşan bir kişi, kadının elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Şerife B.'nin çığlıklarını duyan vatandaşlar kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Şerife B.'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

500 LİRAYA SATMIŞÇevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Şerafettin Z. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Şerafettin Z., ifadesinde, cep telefonunu tanımadığı bir kişiye 500 liraya sattığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Caddede yürüyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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