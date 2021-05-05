Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde caddede yürüyen kadının omuzundaki çantasını çalarak kaçan 3 kişiden 1'i yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde caddede yürüyen kadının omuzundaki çantasını çalarak kaçan 3 kişiden 1'i yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden eve giden P.B.'nin arkasından yaklaşan motosikletli 3 kişi, kadının omuzundaki çantayı alıp, kaçtı. Bir anda olayın şoku ile ne olduğunu anlayamayan P.B.'nin çığlık atarak, şüphelilerinin peşine düştü. Hızla uzaklaşarak kaçan motosikletlilerin peşine düşen P.B. koşarak peşlerini takip etmeye başladı. Bir süre takip eden P.B. kapkaççılarının peşinden koştu ancak yakalamadı. Polis merkezine giden P.B.'nin durumu Asayiş Büro Amirliği ekiplerine anlattı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Güzergah üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkal üzerinde çalışma yapan polis, kapkaç şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda B. B.(17) Fevziçakmak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - MERSİN

Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı
Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı
Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Caddede yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 09:47:58. #1.14#

title