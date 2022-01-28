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Caddede yavru ceylan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı, Ali Kadı - Güncel
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Caddede yavru ceylan görüntülendi

NİĞDE'de caddede koşan yavru ceylan, cep telefonuyla görüntülendi.

NİĞDE'de caddede koşan yavru ceylan, cep telefonuyla görüntülendi. Ceylanı, bir iş insanının bahçesinde beslediği, yakalanıp kendisine teslim edildiği bildirildi.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde Kayardı bağları mevkisinde otomobiliyle giden kişi, cadde ortasında koşan yavru ceylanı görüp, cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre yolda koşan ceylan, daha sonra gözden kayboldu.Bir iş insanının izin alarak evinin bahçesinde beslediği ceylanın kaçtığı belirtildi. Ekipler tarafından yakalanan ceylanın sahibine teslim edildiği bildirildi.


Caddede yavru ceylan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

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