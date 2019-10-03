03.10.2019 20:01

Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada

SAMSUN'da kimliği belirsiz şüpheli, cadde ortasında tartıştığı Ertuğrul K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurup yaraladı. Olayda yolda yürüdüğü sırada seken saçmaların hedefi olup, 1 kişinin de hafif yaralandığı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İlkadım ilçesi, Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, cadde üzerinde karşılaştığı Ertuğrul K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şüpheli, pompalı tüfekle Ertuğrul K.'ya ateş açtı. Ertuğrul K., bacağından yaralanırken, caddede yürüdüğü sırada seken saçmaların hedefi olan 1 kişi de hafif yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği öne sürülen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlatırken, silahlı saldırı anı da, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli saldırganın tüfekle ateş ederek yaraladığı Ertuğrul K.'nın aniden yere yığıldığı, çevredeki meraklı vatandaşların da yaralının başında kalabalık oluşturduğu görülüyor.

Kaynak: DHA