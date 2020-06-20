Caddede pompalı tüfekle gezen şüpheliyi bekçiler 5 dakikada yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Caddede pompalı tüfekle gezen şüpheliyi bekçiler 5 dakikada yakaladı

İZMİR'in Buca ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle gezen bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bekçiler, şüpheliyi yaklaşık 5 dakika içinde yakaladı.

Caddede pompalı tüfekle gezen şüpheliyi bekçiler 5 dakikada yakaladı
20.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:01

İZMİR'in Buca ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle gezen bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bekçiler, şüpheliyi yaklaşık 5 dakika içinde yakaladı. Yapılan incelemede, pompalı tüfekte fişek olmadığı, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve tüfeği evine götürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, elinde beyaz çarşafa sarılı pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle caddede gezdi. Elinde pompalı tüfekle gezen kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüledi. Durumu gören vatandaşların polise ihbarda bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yaklaşık 5 dakikada şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, pompalı tüfeğin boş olduğu, şüphelinin Ö.Ç. olduğu ve tüfeği eve götürdüğü öğrenildi.Ayrıca, herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ö.Ç.'ye idari işlem yapıldığı bildirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Sezen Aksu Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Caddede pompalı tüfekle gezen şüpheliyi bekçiler 5 dakikada yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:27:35. #1.14#
title