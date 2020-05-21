Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu
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Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu

BATMAN kent merkezi Ömer Hayyam Caddesi'nde oluşan 6 metre derinliğindeki obruk, çevredekileri korkuttu.

Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu
21.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:52

BATMAN kent merkezi Ömer Hayyam Caddesi'nde oluşan 6 metre derinliğindeki obruk, çevredekileri korkuttu.

Gültepe Mahallesi'nde Ömer Hayyam Caddesi'nin orta bölgesinde 6 metre derinliğinde oluşan obruk çevre sakinlerini korkuttu. Obruğun oluştuğu sırada caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, obruğun oluştuğu alanda güvenlik kordonu oluşturdu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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