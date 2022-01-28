NİĞDE (İHA) - Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı

NİĞDE - Niğde'de caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı.

Merkez Kayardı Bağlarında arabasıyla seyreden bir kişi, cadde ortasında koşan yavru ceylanı görünce şaşkınlık yaşadı. Sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, bir süre yolda koşan yavru ceylan daha sonra gözden kayboldu. Ceylanı bir iş adamının bahçe evinde izin alarak beslediği ve bahçeden kaçtığı belirtildi.

Ayrıca, ekipler tarafından yakalanan ceylanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.