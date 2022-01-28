Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı - Haberler
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Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı, Yasin Esen - Güncel
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Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı Niğde'de caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı.

NİĞDE (İHA) - Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı

NİĞDE - Niğde'de caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı.

Merkez Kayardı Bağlarında arabasıyla seyreden bir kişi, cadde ortasında koşan yavru ceylanı görünce şaşkınlık yaşadı. Sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, bir süre yolda koşan yavru ceylan daha sonra gözden kayboldu. Ceylanı bir iş adamının bahçe evinde izin alarak beslediği ve bahçeden kaçtığı belirtildi.

Ayrıca, ekipler tarafından yakalanan ceylanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı

Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

Niğde, Güncel, Haber

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