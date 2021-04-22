Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
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Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | Yerel

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

Olay Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Tınazpete Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde altyapı yol ve su çalışması gerçekleştiren ekipler, iddialara göre herhangi bir önlem almadı. Cadde üzerinde seyreden bir sürücü, İSU'nun çalışma amacıyla açtığı çukurun içine düştü. Maddi hasara sebep olan kaza vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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