Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarında sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarında sebebiyle açılan ve uyarı levhası konulmayan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

Olay Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Tınazpete Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde altyapı yol ve su çalışması gerçekleştiren ekipler, iddialara göre her hangi bir önlem almadı. Cadde üzerinde seyreden bir sürücü, İSU'nun çalışma amacıyla açtığı çukurun içine düştü. Maddi hasara sebep olan kaza vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KOCAELİ

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Caddede giderken otomobili ile çukura düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 13:02:28. #1.15#

title