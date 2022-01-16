CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI - Haberler
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CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL para ceza kesildi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL para ceza kesildi. Otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

Sümer Mahallesi Zafer Caddesi'nde geçtiğimiz Cuma günü sürücü D.A. kullandığı 20 ALN 31 plakalı otomobiliyle ara sokaktan çıkarak caddede iki kez drift attı. Trafiği tehlikeye sokan sürücünün drift attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Trafik polisi tarafından drift atan sürücü D.A.'ya 9 bin 125 lira para ceza kesilirken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI

CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI

CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI

CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI

CADDEDE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN 125 TL PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL para ceza kesildi.

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