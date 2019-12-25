Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı
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Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı

CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.

25.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:01
Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı

- 'dan 'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.

İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar kayalıkların üzerini de kapladı. Sahili kırmızıya boyayan yosunlar havadan da görüntülendi.


Kaynak: DHA
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