Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar
06.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:31
Caddebostan Sahilinden görüntüler Sahil parkında spor yapan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Kontrollü Normalleşme" sürecinin ilk cumartesi gününde vatandaşları Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yapıyor.
Caddebostan Sahilinden görüntüler
Sahil parkında spor yapan vatandaşların görüntüleri İSTANBUL - Kontrollü Normalleşme" sürecinin ilk cumartesi gününde vatandaşları Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz