Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi
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Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hayata Dönüyoruz" sloganıyla Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Hayata Dönüyoruz" sloganıyla Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen festival, Caddebostan sahilinde dört farklı noktada gerçekleştirildi.

Uçurtma festivaline katılan aileler, çocuklarıyla yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

Uçurtmalar Caddebostan semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğin sonunda, teknik tasarım ve uçuş değerlendirilmesi başarılı bulunan üç aileye hediye çeki armağan edildi.

Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi
Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi
Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi
Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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