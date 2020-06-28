Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk
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Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti.

Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk
28.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:32

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu sahil havadan görüntülendi.

İstanbul'da YKS'den dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesi ile vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan sahilini doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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