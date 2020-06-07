Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk
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Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk

Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti.

07.06.2020 22:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:13

Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı.Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havanın akşam serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Cadde Bostana gelenler sahilde yürürken, bazıları ise spor yaptı. Bazıları köpeklerini gezdirirken bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet etti. Öte yandan sahil boyu drone ile havadan görüntülendi.

Caddebostan sahilinde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk

Kaynak: İHA

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