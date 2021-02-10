Caddebostan Sahili yine kalabalık

İdris TİFTİKCİ DHA/ İSTANBUL

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün uygulanan ve saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Caddebostan Sahili'ni doldurdu. Vatandaşların kimisi çimlerde piknik yaptı, kimileri ise sahilde yürüdü. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken bazı kişilerin maskesiz dolaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı