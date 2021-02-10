Caddebostan Sahili yine kalabalık
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Caddebostan Sahili yine kalabalık

10.02.2021 20:04 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:20
Caddebostan Sahili yine kalabalık

İdris TİFTİKCİ DHA / İSTANBUL Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti.

İdris TİFTİKCİ DHA/ İSTANBUL 

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün uygulanan ve saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Caddebostan Sahili'ni doldurdu. Vatandaşların kimisi çimlerde piknik yaptı, kimileri ise sahilde yürüdü. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken bazı kişilerin maskesiz dolaştığı görüldü.

 


Caddebostan Sahili yine kalabalık
Caddebostan Sahili yine kalabalık
Caddebostan Sahili yine kalabalık
Caddebostan Sahili yine kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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