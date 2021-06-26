CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CADDEBOSTAN Sahili'nde haftasonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

CADDEBOSTAN Sahili'nde haftasonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sahildeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde bugün yoğunluk yaşandı. Kimi çimlerde piknik yaparak vakit geçirdi. Kimi ise çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu. Bazıları da bisikletine binerken diğeri ise yürüyüş yaptıkları görüldü. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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