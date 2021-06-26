CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN Sahili'nde haftasonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

CADDEBOSTAN Sahili'nde haftasonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Sahildeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde bugün yoğunluk yaşandı. Kimi çimlerde piknik yaparak vakit geçirdi. Kimi ise çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu. Bazıları da bisikletine binerken diğeri ise yürüyüş yaptıkları görüldü. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı