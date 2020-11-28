CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

28.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:02
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / AKŞAM saat 20.00' de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ AKŞAM saat 20.00' de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.  Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Görüntü dökümü 

-------------------(HAVADAN)-Caddebostan'daki yoğunluk-Genel ve detaylar (Aktüel)-Caddebostan Sahili -Deniz kenarında oturan kalabalık -Çimlerde oturan kalabalık -Maskesiz oturanlar -Bisiklet veya yürüyüş yapanlar -Spor yapanlardan detaylar

-Genel ve detaylar 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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