Caddebostan Sahili'nde yoğunluk, çoğunluk maske takmıyor CADDEBOSTAN Sahili'nde yine insan yoğunluğu yaşanırken, açık alanlarda da zorunlu hale getirilen maskenin çoğu insan tarafından kullanılmadığı görüldü.

CADDEBOSTAN Sahili'nde yine insan yoğunluğu yaşanırken, açık alanlarda da zorunlu hale getirilen maskenin çoğu insan tarafından kullanılmadığı görüldü. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele devam ederken İstanbul Valiliği, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar da sahile akın etti. Caddebostan Plajı doldu taştı. Kimileri ise çimlerde oturarak vakit geçirdi. Vatandaşların bir kısmı maske takarak kurallara uyarken kimilerinin ise maske takmadığı görüldü. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

"BENCE İNSANLAR DURUMU CİDDİYE ALMALI"

Gamze Söyler, "Hava almak için dışarı çıktım. Kalabalığın yüzde 50'si maske takmıyor. Bu insanların maske takması için artık ne yapılması gerek bilmiyorum. Ceza uygulanması lazım artık. Bence insanlar durumu ciddiye almalı. Herkes elinden gelen özeni göstermeli. Maskeyi en azından takmalı. Evet, çok sıkıldık bu kadar zaman herkes sıkıldı. En azından önlemimizi almalıyız. Maskemizi takmalıyız, mesafemizi korumalıyız. Dezenfektan, kolonya gibi ürünleri de kullanmalıyız." dedi.- İstanbul

Kaynak: DHA