CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHANormalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar sokağa çıktı.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
12.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:46

Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tekrar sokağa çıktı. Gençlerin uğrak yeri olan Caddebostan Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu.Normalleşmenin başlamasıyla birlikte sosyal hayat yeniden canlandı. Kadıköy'ün gözde noktalarından biri olan Caddebostan Sahili'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Gençlerin bir kısmı çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi, bir kısmı ise sahilde spor yaptı. Kimi gençler maske takarken kimilerinin ise takmadığı görüldü. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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