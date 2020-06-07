CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER İSTANBUL- CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA;

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER
07.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:18

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER 

İSTANBUL- CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER 

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK  İSTANBUL, Yeni normalin başlamasıyla birlikte Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar duruma tepki göstererek, Özellikle şu dönemde hijyenik bir şey değil dedi. Belediye ekiplerinin ise etrafa saçılmış çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.Türkiye normalleşme sürecine adım atarken uzun süre sonra hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşlar, sahillere akın etti. İstanbulluların gece geç saatlere kadar vakit geçirdiği Caddebostan sahilinde bu sabah koşuya gelen vatandaşlar, yerlere atılan çöplerle karşılaştı. Çöp tenekelerinin etrafına yayılmış, yeşillik alanda bulunan çöpler ise belediye ekipleri tarafından temizleniyor. ÖZELLİKLE ŞU DÖNEMDE HİJYENİK BİR ŞEY DEĞİL

Koşu yapmaya gelen bir vatandaş, 'Biz genelde arkadaşlarla hafta sonları burada koşuyoruz ama çöp çok uzun yıllardır sıkıntı. Hafta sonları çok piknik yapanlar oluyor. Fakat çöplerini atmıyorlar. Çöpler dolu dolu oluyor. Herhalde tam toparlanamıyor mudur, nedir Kargalar gelip parçalıyor. Şişeler kırılıyor. Biz bu görüntülerden rahatsızız. Görmek istemiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz. Pis kokular yapıyor. Herkes temiz olursa her yer için aynı şekilde ama burası yoğun talep gören bir yer. Onun için temiz olunmasını istiyoruz. Herkese buradan söylüyorum, yediklerini ve içtiklerini konteynere atsınlar ya da alıp götürsünler. Manzara çok güzel, deniz var, yeşillik var. İkisi bir arada. İnsanlar spor yapıyor ama güzel manzarayı bu pis durum kötüleştiriyor. Bunu kimsenin görmek istediğini düşünmüyorum. Onu düşünmeden insanlar çöplerini bırakıyorlar. Ama biz sabah erken geldiğimiz için görüyoruz ama görmek istemiyoruz gerçekten. Hijyenik bir şey değil, şu dönemde özellikle insanların ağızlarından içip çıkarttıkları şeyleri ortalıklara saçması. Şu dönemde sonrası için daha hijyenik olursak çok iyi olur dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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