Caddebostan Sahili'nde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk
Caddebostan Sahili'nde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbulular Caddebostan sahile akın etti.
28.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:05
Caddebostan Sahili'nde 'sosyal mesafesiz' yoğunluk
İSTANBUL - Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbulular Caddebostan sahile akın etti. Sosyal mesafesiz unutulduğu Caddebostan sahil havadan görüntülendi.
İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavından dolayı uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'ni doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.
Kaynak: İHA