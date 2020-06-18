Caddebostan Sahili'nde polis maske takmayan vatandaşları uyardı
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Caddebostan Sahili'nde polis maske takmayan vatandaşları uyardı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Caddebostan Sahili'nde polis maske takmayan vatandaşları uyardı
18.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:19
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Caddebostan Sahili'nde denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından polis ekipleri denetimlere başladı. Yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri olan Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları kurallara uyarken, kimileri ise maske takmadan çimlerde oturdu ve yürüyüş yaptı. Polis ekipleri, sahil boyunca araçlarıyla dolaşarak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslar yaptı. Yaya ekipler de maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı. Polis tarafından uyarılanlar yanlarındaki maskeleri takarken, maskesi olmayan vatandaşlara ise maske verildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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