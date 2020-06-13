CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

13.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:50

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Sahildeki vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti. Bazı vatandaşların sahilde yoga yaptığı ve bisiklete bindiği de görüldü.

BİLİNÇ DÜZEYİ YÜKSELDİ, SPOR YAPANLAR ÇOĞALDI

Sahilde bisiklete binen Seda Oturan, Gözlemlediğim kadarıyla bilinç düzeyi biraz yükseldi. Ben normalde 6'da kalkıp sahile geldiğimde çok fazla kalabalık olmazdı ama şimdi görüyorum ki grup halinde gelenler ve yürüyüş yapanların sayısı çoğaldı. Benim çok hoşuma gidiyor insanları sabah spor yaparken görmek dedi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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